Призывы сената США разорвать отношения с Рособоронэкспортом - лукавство

Призывы сената США к Пентагону разорвать отношения с "Рособоронэкспортом" - "предвыборная риторика", заявили во вторник в Госдуме России и выразили надежду на сохранение вектора "прагматичного потепления" в российско-американских отношениях.

Как напомнил журналистам первый зампред думского комитета по промышленности Владимир Гутенев, "взаимоотношения между "Рособоронэкспортом" и госдепом США всегда были слегка напряженные".

"Одно время "Рособоронэкспорт" даже находился под санкциями, которые одумавшиеся заокеанские друзья некоторое время назад сняли", - отметил Гутенев, передает ИТАР-ТАСС.

На его взгляд, и сейчас крупнейшее предприятие ОПК стало мишенью для "предвыборной риторики".

"Существует практика заявлений, направленных во внутренний периметр каждой из стран, которые определяются избирательным циклом", - подчеркнул депутат.

При этом он считает, что приоритетами в российско-американском торговом взаимодействии останется все же "составляющая экономической и политической целесообразности".

Разорвать все деловые отношения с компанией "Рособоронэкспорт" в связи с поставкой ей оружия Сирии потребовала от Пентагона группа сенаторов США. Они направили на имя министра обороны США Леона Панетты письмо, которое содержит соответствующее положение.

Послание открывается заявлением о том, что поводом для его составления стала "серьезная обеспокоенность относительно сохраняющихся у министерства обороны США деловых отношений с "Рособоронэкспортом".

Как утверждают сенаторы, российская компания "продолжает снабжать сирийское правительство средствами совершения масштабных и систематических нападений на собственный народ".

В связи с этим сенаторы предлагают шефу Пентагона "применить все имеющиеся рычаги воздействия, чтобы оказать давление на Россию и российские организации с целью добиться от них прекращения поддержки режима Асада".

Напомним, 9 марта несколько американских сенаторов потребовали отказаться от закупок у России вертолетов Ми-17 для армии Афганистана. Они мотивировали требование тем, что "деньги американских налогоплательщиков идут на приобретение вертолетов у России, которая продает оружие режиму Асада". Однако, начштаба Сухопутных войск США генерал Реймонд Одьерно, ответил, что других вариантов нет.