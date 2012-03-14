Призывы сената США разорвать отношения с Рособоронэкспортом - лукавство
14 марта 2012, 00:18 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Призывы сената США к Пентагону разорвать отношения с "Рособоронэкспортом" - "предвыборная риторика", заявили во вторник в Госдуме России и выразили надежду на сохранение вектора "прагматичного потепления" в российско-американских отношениях.
Как напомнил журналистам первый зампред думского комитета по промышленности Владимир Гутенев, "взаимоотношения между "Рособоронэкспортом" и госдепом США всегда были слегка напряженные".
"Одно время "Рособоронэкспорт" даже находился под санкциями, которые одумавшиеся заокеанские друзья некоторое время назад сняли", - отметил Гутенев, передает ИТАР-ТАСС.
На его взгляд, и сейчас крупнейшее предприятие ОПК стало мишенью для "предвыборной риторики".
"Существует практика заявлений, направленных во внутренний периметр каждой из стран, которые определяются избирательным циклом", - подчеркнул депутат.
При этом он считает, что приоритетами в российско-американском торговом взаимодействии останется все же "составляющая экономической и политической целесообразности".
Разорвать все деловые отношения с компанией "Рособоронэкспорт" в связи с поставкой ей оружия Сирии потребовала от Пентагона группа сенаторов США. Они направили на имя министра обороны США Леона Панетты письмо, которое содержит соответствующее положение.
Послание открывается заявлением о том, что поводом для его составления стала "серьезная обеспокоенность относительно сохраняющихся у министерства обороны США деловых отношений с "Рособоронэкспортом".
Как утверждают сенаторы, российская компания "продолжает снабжать сирийское правительство средствами совершения масштабных и систематических нападений на собственный народ".
В связи с этим сенаторы предлагают шефу Пентагона "применить все имеющиеся рычаги воздействия, чтобы оказать давление на Россию и российские организации с целью добиться от них прекращения поддержки режима Асада".
Напомним, 9 марта несколько американских сенаторов потребовали отказаться от закупок у России вертолетов Ми-17 для армии Афганистана. Они мотивировали требование тем, что "деньги американских налогоплательщиков идут на приобретение вертолетов у России, которая продает оружие режиму Асада". Однако, начштаба Сухопутных войск США генерал Реймонд Одьерно, ответил, что других вариантов нет.