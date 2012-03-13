Рогозин: Через Ульяновск ИСАФ будет переваливать туалетную бумагу, а не оружие

Военную базу НАТО в Ульяновске устраивать не планируется, заявил во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин. Панику вокруг чисто коммерческого проекта по транзиту мирных грузов Северо-атлантического альянса пора прекратить.

В Ульяновске никто не собирался устраивать натовскую военную базу, написал в своём Твиттере вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

"Надоело читать про "базу США под Ульяновском". Объясняю: речь идёт о так называемом мультимодальном транзите нелетальных грузов для нужд международных сил содействия безопасности в Афганистане (ИСАФ - "АН")", – заметил Рогозин, передает портал Файл-РФ. По его словам, в Ульяновске минеральная вода, салфетки, палатки и прочие невоенные грузы будут перегружаться с поезда на самолёты и далее следовать в Афганистан.

"Этот транзит – коммерческий, то есть бюджет РФ получает за него деньги. Не думаю, что транзит через Россию натовской туалетной бумаги является предательством Родины", – написал вице-премьер РФ. При этом Рогозин подчеркнул, что абсолютно для всех натовских грузов обязателен таможенный контроль.

"АН" писали, что антинатовские страсти бушуют на улицах Ульяновска после сообщений о планах по размещению в аэропорту города мультимодального перевалочного пункта для вывода грузов НАТО из Афганистана.

Госдума во вторник получила официальный ответ Минобороны по поводу перевалочного пункта в Ульяновске: грузы, следующие через территорию РФ для натовского контингента в Афганистане, будут досматриваться российскими таможенниками. Военное ведомство уведомило депутатов, что перевалочный пункт в Ульяновске не является базой НАТО или США.