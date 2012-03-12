Собянин отблагодарит военнослужажих, охранявших митинги 4 февраля в Москве

Сергей Собянин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 1,8 млн рублей для оказания социальной поддержки военнослужащим-контрактникам 55-й дивизии внутренних войск МВД России, работавшим на митингах 4 февраля в столице.

Как рассказал агентству «Интерфакс» источник в городской администрации, такое решение принято «с учетом профессионализма контрактников 55-й дивизии Внутренних войск МВД России при охране общественного порядка и обеспечении безопасности во время публичных массовых акций в центральной части Москвы 4 февраля 2012 года».

Контрактники, список которых определит командование дивизии, получат единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей.

4 февраля в Москве прошли четыре акции: шествие «За честные выборы» по Большой Якиманке с митингом на Болотной площади, «Антиоранжевый митинг» на Поклонной горе, традиционный митинг ЛДПР на Пушкинской площади и еще один малочисленный митинг «За честные выборы» на проспекте Академика Сахарова, организованный сторонниками Валерии Новодворской.