Саратовского дезертира Попова хотят посадить на 4 года, а он обещат исправиться

В Саратовском военном гарнизонном суде вечером понедельника закончились прения сторон по делу дезертировавшего из рядов российской армии солдата-срочника Андрея Попова. Гособвинитель попросил назначить подсудимому 4 года колонии общего режима.

Прокурор охарактеризовал преступление как тяжкое и отметил общественную опасность деяния.

"Первоначальные показания Попова о его насильственном удержании на заводах в Дагестане опровергнуты, как самим подсудимым, так и доказательствами, исследованными в ходе предварительного и судебного следствия", - заявил гособвинитель Роман Коновалов.

Обстоятельств смягчающих, как и отягчающих, вину Попова гособвинение не нашло.

В свою очередь, адвокат Андрей Бессонов рекомендовал суду квалифицировать преступление как средней степени тяжести, учесть явку с повинной, положительные характеристики командования части и состояние здоровья.

По его словам, Попов сам себя наказал.

"Все годы мой подзащитный оставался достойным членом общества и не стал банальным уголовником", - подчеркнул адвокат и попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы, передает информационное агентство "Взгляд-инфо в Саратове".

В своем последнем слове Андрей Попов сказал следующее:"Я раскаиваюсь в содеянном, и прошу дать мне шанс исправиться".Решение будет оглашено послезавтра, 13 марта.

"АН" писали, что саратовский местный житель рядовой российской армии Андрей Попов обвиняется в самовольном оставлении воинской части в декабре 2000 года. Сторона обвинения считает, что солдат умышленно дезертировал, а потом, не найдя работы в Саратовской области, уехал в Дагестан, где жил под вымышленными именами.



Сам Попов, вернувшийся домой спустя 11 лет, утверждал, что был похищен из части и находился в фактическом рабстве на кирпичном заводе в Дагестане. Позднее он признался, что работал в республике добровольно.