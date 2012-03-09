США будут покупать вертолёты Ми-17 у РФ, потому, что афганцы их любят

Москва "продает оружие Сирии", а потому США не следует закупать у России вертолеты Ми-17 для армии Афганистана, заявили сразу несколько американских сенаторов на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил.

Законодатели Джон Корнин и Ричард Блюменталь выразили недовольство в связи с тем, что «деньги американских налогоплательщиков идут на приобретение вертолетов у России, которая продает оружие режиму Асада».

"Одно из армейских подразделений сейчас закупает, по меньшей мере, 21 Ми-17 для афганских военных у Рособоронэкспорта. Меня тревожит то, что среди клиентов Рособоронэкспорта числится Армия США. Неужели США, имея столько своих альтернативных вертолетов, должны вознаграждать Россию (покупая у нее Ми-17) за ее действия в Сирии?", - сказал, в частности, Корнин, передает ИТАР-ТАСС.

Как указал в ответ начальник штаба Сухопутных войск генерал Реймонд Одьерно, "по оценкам Центрального командования ВС США, других вариантов удовлетворения оперативных потребностей афганских сил безопасности нет".

"Афганцы хорошо знакомы с этими вертолетами. Закупаемые Ми-17 будут пилотировать те их летчики, которые и раньше летали на таких же машинах. Нам говорят, что именно Ми-17 абсолютно необходимы для поддержания жизнеспособности создаваемых афганских сил безопасности", сообщил он сенаторам.

По словам Одьерно, Ми-17 - "дешевле американских аналогов, и на них легче готовить афганских пилотов - они сами выбрали именно эти вертолеты".

"Мы стремимся сформировать афганскую армию как можно быстрее. Если бы они согласились на американские вертолеты, то их закупка обошлась бы нам дороже, и обучение на них заняло бы гораздо больше времени. Таково логическое обоснование наших решений", - добавил генерал.