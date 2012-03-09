Китай не собирается обещать не копировать российские истребители СУ-35

Китай не намерен закупать в России партию из 48 истребителей Су-35, также известных под названием Flanker-E, вопреки сообщениям российских СМИ, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства обороны КНР.

"Сообщения СМИ о том, что Китай и Россия достигли согласия в отношении закупки китайской стороной 48 истребителей Су-35 не имеют под собой фактической основы", - говорится в письменном ответе министерства обороны КНР, передает РИА Новости.

"АН" писали, что источник "Коммерсанта"в Минобороны, по сообщению радио Голос Америки, накануне утверждал, что финансовые условия контракта по продаже 48 Су-35 стоимостью 4 млрд долларов уже согласованы. Контракт будет заключён, если китайские власти придумают убедительную для правительства РФ клятву, что не украдут технологию их производства, чтобы наводнить рынок своими более дешевыми аналогами.