Пентагон: Facebook и другие соцсети служат на пользу врагам армии США

Минобороны Соединённых Штатов заявляет, что привязка фотографий к карте в социальных сетях, таких как Facebook, является потенциальной угрозой для безопасности своеннослужащих армии США и их семей.

По мнению армейского командования, такие функции как привязка фотографий к картам позволяют почти безошибочно определить местонахождение военнослужащих, передает Би-Би-Си. В 2007 году четыре вертолета американской армии в Ираке были уничтожены, как считается, именно из-за присутствия подобной информации в социальных сетях.