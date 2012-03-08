Су-35 Китаю Россия поставить хочет, но не решается

ВВС КНР в ближайшее время получит 48 российских истребителей Су-35. Если китайские власти придумают убедительную для правительства РФ клятву, что не украдут технологию их производства, чтобы наводнить рынок своими более дешевыми аналогами.

На этой неделе Китай объявил, что его военный бюджет на 2012 год превысит 100 млрд долларов, что на 11 % больше, чем в прошлом году. Многие китайские соседи обеспокоены, что Пекин может использовать свою растущую военную мощь для подкрепления все более агрессивных территориальных претензий в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

По СУ-35 финансовые условия контракта стоимостью 4 млрд долларов уже согласованы, сообщает источник в Минобороне. В случае подписания договор может стать одним из крупнейших соглашений о поставке вооружений между двумя странами за последнее десятилетие, со ссылкой на "Коммерсант" передает радио Голос Америки.

Задержки с подписанием связаны с тем, что Москва хочет гарантий, что Пекин не будет копировать российскую боевую технику и сам продавать ее по более низким ценам. КНР такие гарантии дать не готова.

"АН" писали, что в минувшем году разразилось несколько скандалов, связанных с промышленным шпионажем. И главный обвиняемый – Китай.

Напомним, в ВВС РФ истребителями СУ-35 поколения "4++" до 2015 года планируется оснастить три полка.

Су-35, также известный под названием Flanker-E, – новейшая разработка российских военных авиастроителей. Одноместный самолет способен развивать скорость до 2400 километров в час и совершать полеты дальностью до 3400 километров.