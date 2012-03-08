Российские женщины-офицеры стали завидными невестами

В Российской армии женщин-генералов нет. И скоро врядли будут: минобороны полагает, что нынешние оклады сделали военнослужащих прекрасного пола завидными невестами. Значит, им в семью дорога, а не вверх по карьерной лестнице.

"С января 2012 года сумма окладов по должности и званию у лейтенанта может составлять от 30 тысяч рублей в месяц. Учитывая различные надбавки — до 90 тысяч рублей. Так что нынешний уровень заработка женщины в военной форме делает ее завидной невестой", — сказал представитель Минобороны, передает в четверг Интерфакс.

Всего в российских Вооруженных силах служит около трех тысяч женщин-офицеров, среди которых 28 — в звании "полковник". Женщин-генералов в российской армии нет.

"Полтора процента офицеров-женщин занимают первичные командные должности, остальная часть этой категории военнослужащих служит на штабных должностях, задействованы в качестве специалистов медицинских и финансовых служб, войск связи и так далее", — сообщил представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ.

"Кроме того, около 11 тысяч представительниц прекрасного пола служат в звании "прапорщик" и занимают в основном должности по специальностям связи и материально-технического обеспечения", — сказал представитель военного ведомства. По его словам, военнослужащие-женщины также проходят военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава практически во всех видах и родах войск, военных округах, соединениях и воинских частях.

Например, только в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) служат около четырех тысяч женщин.

"139 представительниц прекрасного пола проходят службу на офицерских должностях. Остальные женщины проходят службу на контрактной основе на должностях рядового и сержантского состава", — сообщил официальный представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по РВСН полковник Вадим Коваль.

По его словам, в основном представительницы прекрасного пола в погонах, проходящие службу в РВСН, являются медиками, психологами и связистами.

Кроме того, в военно-учебных заведениях Минобороны, осуществляющих подготовку офицерских кадров для РВСН, обучаются 100 девушек. Они учатся в Военной академии РВСН имени Петра Великого и в ее филиале — Серпуховском военном институте.

В войсках Воздушно-космической обороны (ВКО) служит около трех тысяч женщин-военнослужащих.

"Они проходят службу в гарнизонах, которые расположены от Калининграда до Камчатки и от Заполярья до горного Таджикистана. Кроме того, около 6500 женщин трудятся на должностях гражданского персонала войск ВКО", — рассказал пресс-секретарь управления пресс-службы и информации Минобороны по войскам Воздушно-космической обороны Алексей Золотухин.