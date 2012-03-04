За скупку 20 тонн осколков фугаса судят приёмщика металлолома

В Челябинской области начался судебный процесс по обвинению приемщика металлолома в городе Чебаркуль, жителя города Пласт в незаконной скупке фрагментов боеприпасов. За 10 дней он принял 20 тонн опасного металла.

Экспертиза показала, что три фрагмента артиллерийских осколочно-фугасных снарядов относились к категории боеприпасов, снаряженные взрывчатым веществом – тротилом, пригодным для производства взрыва при помощи детонатора.

"С октября до начала декабря 2011 года он принял от неизвестного ему лица около 20 тонн металлических предметов в виде деформированных фрагментов от снарядов и осколков. Снаряды на территорию склада на протяжении 10 дней отгружали лица, одетые в камуфлированную форму, с которыми обвиняемый расплачивался на месте", - говорится в сообщении Чебаркульского городского суда, передает Интерфакс.

Обвинение приемщику предъявлено по ч. 1 статьи 222 части УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Установлено ли, что за лица в камуфляже торговали осколками, пресс-служба чебаркульского горсуда умалчивает. Согласно инструкции Минобороны "осколки утилизированных снарядов должны свозиться на специализированный, уполномоченный на то пункт государственными машинами и сдаваться под отчет".

Важно отметить, что в непоследственной близости от пункта приема металлолома расположен военный полигон, на котором утилизируются снаряды.

Ситуация на полигоне с непонятно как учитывающимися "останками" снарядов, представляет реальную угрозу и близлежащему городу Чебаркуль и деревням Непряхино, Верхние Караси и других. С середины февраля в городе Чебаркуле объявлен режим повышенной опасности.

Ликвидация боеприпасов на Чебаркульском полигоне в Челябинской области продлится до 25 ноября 2012 года.

