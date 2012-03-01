Минобороны подписало контракт на поставку 92 бомбардировщиков Су-34

Министр обороны РФ Анатолий Сердюков и генеральный директор компании «Сухой» Игорь Озар подписали госконтракт на поставку 92 фронтовых бомбардировщиков Су-34 до 2020 года.

По словам Сердюкова, реализация этого контракта позволит в ближайшее время в значительной степени заменить стоящие на вооружении фронтовые бомбардировщики Су-24.

Фронтовой бомбардировик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных), в том числе и малоразмерных подвижных и стационарных объектов в тактической и оперативной глубине противника, а также воздушных целей, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, сообщает aviaport.ru.

В настоящее время Су-34 рассматривается как одна из наиболее приоритетных программ ВВС России. По мнению ряда экпертов, уровень БРЭО этой машины позволяет отнести её к боевым самолетам пятого поколения.