Межконтинентальную ракету подводного базирования "Булава" введут в состав ВМФ России в этом году. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая на "правительственном часе" во вторник в Госдуме РФ.

Стратегическую ракету морского базирования разместят на атомной субмарине класса "Борей". Рогозин рассказал о трудностях, через которые пришлось пройти в работе над "Булавой".

"Пришлось пройти два экономических кризиса, а также апогей действия экономического и технологического характера. Несмотря на это, в результате предпринятых правительством мер ситуацию удалось стабилизировать", - сказал Рогозин, передает РСН.

"АН" писали, что Рогозин напомнил во вторник депутатам о том, что в ближайшие 10 лет государство вложит в модернизацию вооруженных сил и ОПК 23 трлн руб.

Ранее, 19 февраля замглавы минобороны РФ Александр Сухоруков заявил, что указ президента о принятии "Булавы" на вооружение ВС России уже подготовлен. За декаду до этого, 9 февраля глава МО РФ Анатолий Сердюков объявил, что АПЛ-ракетоносцы "Юрий Долгорукий" и "Александр Невский" в июле и августе соответственно поступят на вооружение.

Напомним, в конце октября АПЛ "Александр Невский" успешно прошла ходовые испытания. А ракетоносец "Юрий Долгорукий" 23 декабря 2011 года произвел успешный испытательный пуск "Булавы".

На стапелях Севмашпредприятия в Северодвинске строится и АПЛ "Владимир Мономах", который планируется к сдаче в 2013 году.

Начато строительство стратегического крейсера "Святитель Николай", который станет первым в числе более усовершенствованной серии крейсеров (проект 09553), у него будет новая "начинка", большее число шахт и на нём будет предусмотрена возможность установки новой версии "Булавы" в дальнейшем. Принято решение о строительстве пятого РПКСН.

Всего "Бореев" до 2017 года планируется построить 8, и все последующие будут проекта 09553, все получат на вооружение "Булаву".

"Булава" - новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения перспективных атомных субмарин-ракетоносцев "Борей" (проекта 955). Ракета способна нести до 10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения, способных менять траекторию полета по высоте и курсу.

После летних испытаний "Булавы" выяснилось, что заявленная максимальная дальность рекеты теперь составляет 9,2–9,4 тыс км. Ранее считалось, что она сможет поражать цели в радиусе до 8 тыс. км.

"Булава" составит основу перспективной группировки Стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.