Рогозин: мздоимцев в ОПК будут наказывать как пособников врага

Коррупционер в сфере гособоронзаказа будет приравниваться к пособнику потенциального врага и наказываться по максимуму, заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на "правительственном часе" в Госдуме.

"Любители погреть руки на госбюджете, оборонке должны зарубить себе на носу, что коррупционные проявления в сфере выполнения гособоронзаказа будут наказываться по верхнему пределу. Взяточники в этой отрасли будут приравниваться к пособникам потенциального врага", - заявил Рогозин, обращаясь к депутатам.

По его словам, для отслеживания ситуации с оборонным заказом в России будет создана государственная автоматизированная система.

"Мы будем отслеживать ситуацию в режиме онлайн и при необходимости оперативно реагировать", - сообщил Дмитрий Рогозин, добавив, что о ситуации в этой сфере ему докладывают еженедельно. При этом вице-премьер констатировал "определенную положительную динамику".

Он напомнил, что в ближайшие 10 лет государство вложит в модернизацию вооруженных сил и ОПК 23 трлн руб. Так, если по состоянию на 1 марта 2011г. Минобороны перечислило предприятиям ОПК чуть более 100 млрд руб., то в 2012г. на сегодняшний день предприятиям перечислено более 230 млрд руб., сообщил Д.Рогозин.

"Это гигантская сумма. И один из основных вопросов - обеспечение эффективности расходования выделяемых средств", - сказал он.

Чиновник заявил, что в России законодательно нужно обязать частные предприятия ОПК раскрывать структуру собственности. По его словам, в настоящее время под непосредственным контролем государства, в том числе через головные организации интегрированных структур, находится около 70% организаций ОПК.

При этом он отметил, что сегодня необходимость в дальнейшем увеличении госконтроля на предприятиях ОПК отсутствует.

"Более того, правительство сокращает количество государственных гражданских служащих в советах директоров акционерных обществ для оптимизации системы корпоративного управления", - отметил вице-премьер.

Рогозин подчеркнул, что в России крупному капиталу, в том числе вертикально интегрированным структурам, до сих пор свойственна определенная инертность в плане внедрения инновационных проектов.

"Частный же бизнес способен более быстро и гибко откликаться на перспективные запросы рынка", - сказал он.

"АН" писали, что вчера начала работу интернет-приемная военно-промышленной комиссии при правительстве РФ, куда можно сообщать информацию о злоупотреблениях, воровстве и случаях коррупции в ОПК.

Напомним, Рогозин 18 февраля призвал предприятия ОПК учитывать критику минобороны по поводу качества отечественной военной продукции. Премьер России на минувшей неделе велел навести армейский порядок в гособоронзаказе и подготовить ОПК к масштабной революции, включающей в себя установление достойных зарплат, жесткую борьбу с коррупцией и создание материально-технической базы для технического прорыва в этой области.