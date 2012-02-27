Россия должна добиться авторских прав на автомат Калашникова

Россия должна получить авторские права на автомат Калашникова, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс. По его словам, многие страны не уважают авторские права российских оригинальных производителей.

"Самый яркий пример - это производство "калашниковых" в странах Восточной Европы", - заявил Дмитрий Рогозин. Он отметил, что "Калашников" - это не только конкретно марка автомата, это бренд России". "Сегодня мы, наверное, должны поставить в качестве главной задачи в рамках военно-технического сотрудничества добиваться того, чтобы были признаны наши авторские права", - сказал вице-премьер, передает РБК. Россия исполняет авторские права, тогда как некоторые страны продолжают "печатать" автоматы, внося в них какие-то чисто дизайнерские изменения", отметил вице-премьер.