Главный штаб ВМФ переедет в Санкт-Петербург в марте. Органы управления флота должны были отправиться из Большого Козловского переулка Москвы в здание петербургского Адмиралтейства еще 16 февраля.

По организационно-техническим причинам этот срок был сдвинут на начало марта, сообщает Интерфакс. Семьи 189 офицеров ВМФ после переезда будут сразу обеспечены комфортабельным служебным жильем. Основной этап переезда из Москвы в Петербург завершится к концу июля. Соответствующие руководящие документы утверждены.