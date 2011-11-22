Мобрезерв для ВС РФ сформируют из казаков к 2020 году - Травников

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22 ноября 2011, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель министра регионального развития РФ Максим Травников заявил, что к 2020 году для Вооруженных сил РФ будет сформирован мобилизационный резерв из казаков.



На заседании Совета при президенте РФ по делам казачества Максим Травников сообщил, что "реформы будут происходить согласно стратегии развития российского казачества, рассчитанной до 2020 года. В рамках реализации стратегии запланирована модернизация казачьих округов и вооружения казаков, а также совершенствование законодательной базы по вопросам казачества".



Максим Травников рассказал, что стратегия будет реализовываться в три этапа. Реализация первого этапа запланирована на 2012-2014 годы, это будет выполнение своеобразного "домашнего задания".



"На первом этапе должен быть создан фундамент по реформированию российского казачества. Второй этап реализации стратегии станет основным. В ходе его реализации будут созданы казачьи кадетские корпуса, на уровне субъектов РФ увеличено количество казаков в госслужбе, создано единое казачье движение в России. Кроме того, запланирована интеграция с казачьими войсковыми обществами, находящимися за пределами России. Также будут созданы национальные проекты и государственные ведомственные программы, направленные на развитие казачества", - цитирует Травникова ИТАР-ТАСС.



Третий этап реализации стратегии должен стать завершающим этапом реформирования казачества, в ходе которого будет "произведена работа над ошибками".



Стратегия развития российского казачества до 2020 года представляет собой систему мер в сфере взаимодействия федеральных и муниципальных органов власти с российским казачеством. Целью стратегии является развитие российского казачества при сохранении казачьей самобытности, традиций и культуры.

По словам замминистра, в рамках стратегии большое внимание будет уделено нравственному воспитанию молодежи и созданию казачьих культурных обществ, численность которых в России в 2010 году составила более 45 тысяч человек.







