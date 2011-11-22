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//Армия

Армия отправляет в утиль "Каспийских монстров", шокировавших НАТО (ФОТО)

22 ноября 2011, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Экранопланы - «летающие корабли», которые в годы холодной войны считались перспективным и грозным оружием,  будут утилизированы в ближайшие месяцы. 

Последние образцы «Каспийских монстров», которые 25 лет назад шокировали военных НАТО, исключили из состава Каспийской флотилии  еще три года назад,  пишут «Известия»  со ссылкой на источник в Главном штабе ВМФ.  

В гособоронзаказе на 2011-2020 годы финансирование разработок и строительство экранопланов не предусмотрено.  Не присутствуют  они в планах развития ВМФ на ближайшее десятилетие, сообщил  изданию высокопоставленный представитель Минобороны. «Даже разговоры об их возрождении не ведутся. Сейчас у флота много других серьезных задач, уже не таких смелых, как прежде. Предпочитаем больше не строить иллюзий», - сказал представитель Главкомата ВМФ.

Первые экранопланы разрабатывались в средине ХХ  века в Нижегородском ЦКБ Ростислава Алексеева.  «Летающие корабли»  использовали эффект аэродинамического экрана: за счет воздушной подушки, отделяющей корабль от воды, они могли скользить над поверхностью. Низколетящие советские экранопланы были невидимы и недоступны и для радаров противника, и для ракет, которые не могут засечь цель, не касающуюся воды и не поднимающуюся выше 100 метров над ней.

Экраноплан из алюминиево-магниевого сплава могла за несколько минут покрыть огромное расстояние, имея на борту несколько сотен десантников с тяжелым вооружением, и с ходу освободить плацдарм для их высадки управляемыми ракетами.

Ранее Минобороны отказалось закупать у производителей новые бронетранспортеры БТР-90, на создание которых ушли огромные суммы из бюджета.

В 2010 году российское правительство еще размещало в ЦКБ имени Алксеева заявку на ОКР по пректу создания экранопланов.

Год назад заместитель начальника ЦКБ Евгений Мелешко подтвердил Аргументам.ру, что конструкторское бюро работает над проектным заданием, но не назвал заказчика.

Армия отправляет в утиль "Каспийских монстров", шокировавших НАТО (ФОТО)

ИЧ

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