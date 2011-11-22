//Армия

22 ноября 2011, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Экранопланы - «летающие корабли», которые в годы холодной войны считались перспективным и грозным оружием, будут утилизированы в ближайшие месяцы.

Последние образцы «Каспийских монстров», которые 25 лет назад шокировали военных НАТО, исключили из состава Каспийской флотилии еще три года назад, пишут «Известия» со ссылкой на источник в Главном штабе ВМФ.

В гособоронзаказе на 2011-2020 годы финансирование разработок и строительство экранопланов не предусмотрено. Не присутствуют они в планах развития ВМФ на ближайшее десятилетие, сообщил изданию высокопоставленный представитель Минобороны. «Даже разговоры об их возрождении не ведутся. Сейчас у флота много других серьезных задач, уже не таких смелых, как прежде. Предпочитаем больше не строить иллюзий», - сказал представитель Главкомата ВМФ.

Первые экранопланы разрабатывались в средине ХХ века в Нижегородском ЦКБ Ростислава Алексеева. «Летающие корабли» использовали эффект аэродинамического экрана: за счет воздушной подушки, отделяющей корабль от воды, они могли скользить над поверхностью. Низколетящие советские экранопланы были невидимы и недоступны и для радаров противника, и для ракет, которые не могут засечь цель, не касающуюся воды и не поднимающуюся выше 100 метров над ней.

Экраноплан из алюминиево-магниевого сплава могла за несколько минут покрыть огромное расстояние, имея на борту несколько сотен десантников с тяжелым вооружением, и с ходу освободить плацдарм для их высадки управляемыми ракетами.

Ранее Минобороны отказалось закупать у производителей новые бронетранспортеры БТР-90, на создание которых ушли огромные суммы из бюджета.

В 2010 году российское правительство еще размещало в ЦКБ имени Алксеева заявку на ОКР по пректу создания экранопланов.

Год назад заместитель начальника ЦКБ Евгений Мелешко подтвердил Аргументам.ру, что конструкторское бюро работает над проектным заданием, но не назвал заказчика.







