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//Армия

Прошли экзамены для разведчиков на право носить зелёный берет (ВИДЕО)

22 ноября 2011, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленый берет для разведчика - это особый знак. Знак силы, выносливости и мужества. Просто получить его невозможно - солдатам  дивизии особого назначения нужно доказать, что ты его достоин.

В Подмосковье в 7.30 на плацу дивизии оперативного назначения 13 солдат разведки внутренних войск построились  для экзамена. На каждом из них около 20 килограммов снаряжения: шлем, бронежилет, противогаз, автомат. Первый этап - марш-бросок на 12 километров. Новое задание: в лесу на площади 20 квадратных километров найти замаскированные объекты. В них шифры, которые нужно передать в штаб по рации. Кувырком с горы, ползком в горку, надеть противогаз, отжаться и главное не отставать. Ни секунды передышки и новый бросок до учебной базы. На полосе препятствий сквозь дым, выстрелы и взрывы солдаты проходят то, к чему не раз готовились.

На финише - проверка оружия. Берет не дает никаких материальных благ, но все, кто служит в разведке считают для себя просто обязательным пройти это испытание и доказать, что они "что-то могут". В этот раз доказать удалось троим.

ИЧ

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