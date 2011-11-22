Глава Минобороны Анатолий Сердюков увольняет своего зама Михаила Мокрецова

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22 ноября 2011, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Министр обороны Анатолий Сердюков увольняет своего заместителя, главного финансиста ведомства Михаила Мокрецова. Мокрецов не сошелся с главой Минобороны по вопросам распределения финансовых средств, выделенных под гособоронзаказ.

Предложение об освобождении Михаила Мокрецова от занимаемой должности было подписано Анатолием Сердюковым 15 ноября и сразу отправлено в администрацию президента РФ на подписание.

Освобождение от службы и перевод на новое место работы стали продолжением разногласий между Мокрецовым и Сердюковым, которые проявились в начале лета, сообщает источник "Коммерсанта". Высокопоставленные чиновники Минобороны кардинально разошлись в вопросах распределения финансовых потоков в рамках гособоронзаказа: все вопросы, связанные с военно-экономическим обеспечением и финансированием вооруженных сил, находились в ведении именно Мокрецова.

Один из ближайших соратников министра обороны Анатолия Сердюкова лишается своей должности вслед за уволенным начальником главного оперативного управления Генштаба Андреем Третьяком.

С увольнением Мокрецова у Анатолия Сердюкова остается семь заместителей: первый замминистра-начальник Генштаба генерал армии Николай Макаров, первый замминистра-начальник вооружения Александр Сухоруков, замминистра-статс-секретарь Николай Панков и еще четыре заместителя, военным из которых является только генерал армии Дмитрий Булгаков. Речи о ликвидации поста восьмого замглавы Минобороны пока не идет- в военном ведомстве по-прежнему нуждаются в военном финансисте.