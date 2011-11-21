Медведев: иностранное оружие для армии купят в единичных экземплярах

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21 ноября 2011, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство России продолжит выделять значительные средства на закупку новой военной техники для Вооруженных сил, но иностранные образцы оружия будут приобретаться в единичных экземплярах.

"Мы можем закупать иностранную технику, но в весьма ограниченных объемах, скорее в единичных экземплярах, чтобы было понятно, чем оснащаются иностранные армии, и чтобы наши производители не дремали, а выпускали лучшие образцы", - пояснил президент Медведев. Глава государства отметил, что России удалось значительно продвинуться в оснащении Вооруженных сил, сообщает Интерфакс.

В настоящее время в России реализуется госпрограмма вооружений на 2011-2020 годы. Объем ее финансирования определен в размере 23 триллионов рублей.

Необходимость быстрой модернизации Дмитрий Медведев объяснил тем, что "на ведрах, которые зачастую стояли на оснащении в армии, не то что ездить, их заводить трудно".

Напомним, 17 ноября начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров заявил, что некоторые образцы российских вооружений и военной техники по своим тактико-техническим характеристикам уступают зарубежным аналогам. Макаров сравнил российский основной боевой танк Т-90 с израильским Merkava MK4, а реактивную систему залпового огня "Смерч" с американской ракетно-артиллерийской HIMARS. Он отметил, что дальность стрельбы Т-90 и "Смерча" меньше, чем у зарубежных аналогов.

Минобороны РФ приобрело у израильской компании IAI беспилотные летательные аппараты. Сумма сделки около 200 миллионов долларов. Также военное ведомство заключило контракт на поставку компонентов для сборки БПЛА, стоимостью 300 миллионов долларов. Еще были заключены соглашения на поставку итальянских бронемашин Iveco LMV Lynx и немецкой брони производства Rheinmetall.

Заключение контрактов на строительство четырех десантных вертолетоносных кораблей-доков типа "Мистраль" Россия поясняла необходимостью получения современных технологий, в том числе технологии модульной сборки.