Медведев: оборонный комплекс России будет серьёзно реформирован

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20 ноября 2011, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото пресс-службы президента РФ

Оборонный комплекс РФ ждут большие реформы, заявил президент России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов Приволжского федерального округа, который он посетил накануне.



"Очень важно управлять своим персоналом, снижать издержки... Когда наши предприятия по территории, как отдельные города в других странах, мы же понимаем, что одно содержание - это десятки, сотни миллионов рублей. Нужно рационально всем этим распоряжаться. Нужно, может быть, где-то часть этой территории продавать, снижая издержки. В этом смысле наш оборонный комплекс еще ждут большие изменения", - сказал Медведев, передаёт пресс-служба Кремля.

Он напомнил, что была принята беспрецедентная программа госзакупок вооружения.

"Ее размер гигантский. Из-за этого мне пришлось объяснять политику партии некоторым нашим министрам. Для некоторых из них это закончилось переходом на другую работу. Наши оборонщики должны это тоже ценить", - отметил президент.

Он подчеркнул, что деньги нужно заслужить, выиграть в конкурсе.

Желательно, чтобы еще были и более прозрачными цены, потому что зачастую эти цены образуются в результате целого ряда соглашений между цепочками, участвующими в создании той или иной продукции. Это очень высокие, неконкурентоспособные цены", - сказал Медведев.