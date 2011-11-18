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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

В Нижегородской области госпитализированы с пневмонией более 30 военнослужащих

18 ноября 2011, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Нижегородской области госпитализированы с диагнозом пневмония около 30 военнослужащих Мулинского гарнизона, один из заболевших скончался.

Об этом сообщила председатель нижегородского областного комитета солдатских матерей Наталья Жукова. Сославшись на военного прокурора Мулинского гарнизона Владимира Андрусенко, она сказала , что "29 человек находятся в Мулинском гарнизонном госпитале".

"Он подтвердил мне, что один из них по фамилии Макаров умер. Он умер 13-го числа, его уже похоронили", - цитирует Наталью Жукову Интерфакс.

СБ

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