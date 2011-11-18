Минобороны РФ планирует с 2013 года закупать самолеты Бе-200

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18 ноября 2011, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Министр обороны России Анатолий Сердюков сообщил в пятницу, что российское военное ведомство планирует с 2013 года закупить до восьми самолетов-амфибий Бе-200.



Анатолий Сердюков рассказал, что недавно посетил ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса России, в том числе Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева. По его словам, в военном ведомстве решили взять на вооружение самолеты Бе-200, "мы для себя понимаем, каким образом и где мы его будем применять. И, вероятнее всего, с 2013 - 2014 года мы начнем закупать их, примерное количество - порядка восьми машин", - цитирует министра ИТАР-ТАСС.



Военный министр отметил, что в ТАНТК "есть и самолет А-42 - это поисково-спасательный самолет-амфибия с большой дальностью полета, который когда-то проектировался для ВМФ. Было предложение, пока устное, со стороны предприятия, выйти на опытно-конструкторские работы и доработать его под современное техническое оснащение, навигацию. Будем смотреть. Если нас предложение устроит по срокам и ценам, а на выходе - по своим параметрам, то, скорее всего, откроем такую работу", - сообщил Анатолий Сердюков.