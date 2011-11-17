РВСН: Старые ядерные ракеты не потеряли боеготовность

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17 ноября 2011, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

В России более 70% ракетных комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения имеют истекшие гарантийные сроки. Но, как заявил в четверг командующий РВСН генерал-лейтенант Сергей Каракаев, это никак не сказывается на их боеготовности.



По словам Каракаева, несмотря на то что в настоящее время более 70% ракетных комплексов находятся за пределами гарантийных сроков, техническое состояние, характеристики надежности вооружения и военной техники находятся на требуемом уровне боевой готовности. й по итогам заседания.



В ходе заседания Военного совета, который состоялся на базе РВСН в подмосковной Власихе, командующий ракетными войсками подвел итоги за 2011 год. Генерал сообщил, что в этом году разработаны и утверждены проекты основополагающих уставных документов РВСН, которые были апробированы в органах управления и войсках. Управления ракетных дивизий приведены к новой организационно-штатной структуре, оптимизированы состав и структура частей центрального подчинения, передает РИА Новости.



В 2011 году в РВСН обеспечили способность органов управления, соединений и воинских частей осуществить приведение в высшие степени боевой готовности. "Все соединения и воинские части РВСН по данному элементу в текущем году оценены положительно", — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Каракаев.

В 2011 году в Тейковском ракетном соединении завершено перевооружение на новейший подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" первого по счету полка, который доведен до полного штата. Получена техника и организованы работы по подготовке к перевооружению на этот ракетный комплекс второго по счету полка Тейковского ракетного соединения, где к концу 2011 года планируется поставить на боевое дежурство два ракетных дивизион. По словам Каракаева, до конца года в Татищевском ракетном соединении на боевое дежурство планируется поставить четыре шахтные пусковые установки ракетного комплекса "Тополь-М".



Командующий РВСН также сообщил, что в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы ведутся работы по созданию перспективных ракетных комплексов.