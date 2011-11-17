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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

Действия российских военных будет координировать искусственный интеллект

17 ноября 2011, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта telegraf.by
Фото с сайта telegraf.by

К 2015 году в армии России создадут "близкую к искусственному интеллекту" централизованную систему управления, заявил в четверг начальник Генштаба ВС Николай Макаров, выступая в Общественной палате.

По его словам, такая новая система объединит различные виды войск в Вооруженных силах.

Ранее системы управления не были централизованы и управлялись с помощью "вертикальной связи", сообщает gazeta.ru. Однако, по словам Макарова, "её техническое состояние не выдерживает критики".

Напомним, "АН" писали в сентябре минувшего года,  что в ближайшие годы Россия может стать первой страной в мире, создавшей ударный вертолёт пятого поколения, управляемой "искуственным интеллектом". Очевидно, что судьба этой разработки напрямую связана с заявлением Макарова. 

ЛБ

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