Действия российских военных будет координировать искусственный интеллект

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17 ноября 2011, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта telegraf.by

К 2015 году в армии России создадут "близкую к искусственному интеллекту" централизованную систему управления, заявил в четверг начальник Генштаба ВС Николай Макаров, выступая в Общественной палате.

По его словам, такая новая система объединит различные виды войск в Вооруженных силах.

Ранее системы управления не были централизованы и управлялись с помощью "вертикальной связи", сообщает gazeta.ru. Однако, по словам Макарова, "её техническое состояние не выдерживает критики".

Напомним, "АН" писали в сентябре минувшего года, что в ближайшие годы Россия может стать первой страной в мире, создавшей ударный вертолёт пятого поколения, управляемой "искуственным интеллектом". Очевидно, что судьба этой разработки напрямую связана с заявлением Макарова.