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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

Российской армии не хватает молодежи призывного возраста

17 ноября 2011, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник  Российского  Генштаба генерал армии Николай Макаров, выступая  в общественной палате РФ, сегодня сообщил, что наша армия столкнулась с нехваткой молодежи призывного возраста. По данным генерала, из всех призывников 60 процентов не может быть призвано на срочную службу по состоянию здоровья.

Осенний призыв в российскую армию планируется сократить почти в два раза, таким образом в октябре - декабре этого года на военную службу будут призваны около 136 тысяч человек.

Николай Макаров  также заявил в четверг, что численность центрального аппарата Минобороны сократилась более чем в три раза - с 51 тысячи до 13 435 человек.

Макаров не исключил, что локальные и региональные вооруженные конфликты могут перерасти в крупномасштабную войну, в том числе с применением ядерного оружия.

По его словам, после распада СССР возможность вооруженных конфликтов по периметру России резко возросла.

ИЧ

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