//Армия

17 ноября 2011, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник Генштаба Николай Макаров заявил в четверг, что численность центрального аппарата Минобороны сократилась более чем в три раза - с 51 тыс. до 13,4 тыс. человек.



На слушаниях в Общественной палате РФ начальник российского Генштаба сказал, что "численность центрального аппарата ранее составляла 51 тыс. человек, структуры располагались более чем в 20 московских зданиях, занимая все, что можно было занять", - цитирует Макарова Интерфакс.



По его словам, на сегодняшний день в результате оптимизации численность аппарата Минобороны сократилась до 13 435 человек, "и мы понимаем, что это еще не предел. Теперь мы можем занять всего лишь одно здание в центре Москвы, в котором сегодня располагается Генштаб", - считает начальник Генштаба РФ.