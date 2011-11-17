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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

Численность центрального аппарата Минобороны сократилась более чем в три раза

17 ноября 2011, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник Генштаба Николай Макаров заявил в четверг, что численность центрального аппарата Минобороны сократилась более чем в три раза - с 51 тыс. до 13,4 тыс. человек.

На слушаниях в Общественной палате РФ начальник российского Генштаба сказал, что "численность центрального аппарата ранее составляла 51 тыс. человек, структуры располагались более чем в 20 московских зданиях, занимая все, что можно было занять", - цитирует Макарова Интерфакс.

По его словам, на сегодняшний день в результате оптимизации численность аппарата Минобороны сократилась до 13 435 человек, "и мы понимаем, что это еще не предел. Теперь мы можем занять всего лишь одно здание в центре Москвы, в котором сегодня располагается Генштаб", - считает начальник Генштаба РФ.

СБ

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