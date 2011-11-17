Объединенная система ПВО СНГ будет усиливаться - Сердюков

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17 ноября 2011, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

В четверг в Алма-Ате министр обороны РФ Анатолий Сердюков, подводя итоги заседания Совета министров обороны СНГ, заявил, что состав сил и средств Объединенной системы ПВО СНГ будет усиливаться.



Анатолий Сердюков сказал, что участники заседания уделили особое внимание совершенствованию системы ПВО, "мы уточнили структуру и боевой состав сил и средств Объединенной системы ПВО, в которую вошло порядка 100 частей, оснащенных современными средствами обнаружения, перехвата и уничтожения воздушных целей. Мы утвердили план совместных мероприятий на 2012 год, в который включили более 20 мероприятий различной направленности с итоговым совместным командно-штабным учением "Чистое небо". Мы подтвердили заинтересованность наших стран в развитии взаимодействия на основе общих, региональных и национальных интересов", - цитирует Сердюкова РИА Новости.



По словам министра, в рамках Совета министров обороны СНГ, которому в феврале 2012 года исполнится 20 лет, было рассмотрено и принято более 1,2 тысячи документов по различным аспектам сотрудничества военных ведомств.



На заседании Совета министров обороны СНГ было рассмотрено более 20 вопросов. Участники заседания приняли решение о составе войск и организации работы Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки. Кроме того, министрами было принято решение - подготовить к подписанию международные соглашения, касающиеся гуманитарного разминирования и сотрудничества в области подготовки научных кадров.