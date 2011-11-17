Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

Сердюков пообещал сохранить премии военнослужащим

17 ноября 2011, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

После значительного увеличения денежного довольствия военнослужащих в 2012 году министр обороны России Анатолий Сердюков пообещал военным сохранить и премии.

Накануне Анатолий Сердюков приехал с рабочей поездкой на Балтийский флот, он провел в Калининграде совещание с его руководящим составом. Министр подвел итоги работы по реформе армии и обозначил задачи для последующих преобразований.

В ходе совещания министр подчеркнул, что с января 2012 года вводится новая система денежного довольствия, планируется сохранить и механизм материального стимулирования офицеров, передает РИА Новости.

Напомним, президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон об изменении начисления с 1 января 2012 года денежного содержания военнослужащих, которое увеличится в 2,5-3 раза, увеличатся и военные пенсии - в 1,5-1,7 раза. Согласно президентскому закону, денежное довольствие лейтенанта ВС РФ будет составлять 50 тысяч рублей, в настоящее время средний размер денежного довольствия лейтенанта составляет 19 тысяч рублей.

СБ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан