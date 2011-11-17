Сердюков пообещал сохранить премии военнослужащим

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17 ноября 2011, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

После значительного увеличения денежного довольствия военнослужащих в 2012 году министр обороны России Анатолий Сердюков пообещал военным сохранить и премии.



Накануне Анатолий Сердюков приехал с рабочей поездкой на Балтийский флот, он провел в Калининграде совещание с его руководящим составом. Министр подвел итоги работы по реформе армии и обозначил задачи для последующих преобразований.



В ходе совещания министр подчеркнул, что с января 2012 года вводится новая система денежного довольствия, планируется сохранить и механизм материального стимулирования офицеров, передает РИА Новости.



Напомним, президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон об изменении начисления с 1 января 2012 года денежного содержания военнослужащих, которое увеличится в 2,5-3 раза, увеличатся и военные пенсии - в 1,5-1,7 раза. Согласно президентскому закону, денежное довольствие лейтенанта ВС РФ будет составлять 50 тысяч рублей, в настоящее время средний размер денежного довольствия лейтенанта составляет 19 тысяч рублей.