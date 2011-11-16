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//Армия

Министерству обороны России предлагают создать "славянские батальоны"

16 ноября 2011, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

Постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин предлагает Минобороны РФ создать в российской армии подразделения так называемых "славянских батальонов", эту идею он обсудил с главой Минобороны Анатолием Сердюковым.

Дмитрий Рогозин сказал в среду: "Я не исключаю, что был бы смысл рассмотреть возможность того, чтобы в составе Вооруженных сил были подразделения, в том числе не из граждан Российской Федерации, и это я обсуждал с министром обороны", - цитирует постпреда Интерфакс.

По словам постоянного представителя РФ при НАТО, в данном случае можно было бы использовать опыт Иностранного французского легиона, "почему мы не можем создать, например, аналогичный "славянский батальон" из числа сербов, болгар и представителей других народов - тех, кто хотел бы служить в составе российских Вооруженных сил?".

Дмитрий Рогозин считает, что это "неплохая идея", а в дальнейшем такого рода добровольцы могли бы претендовать на получение российского гражданства.

СБ

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