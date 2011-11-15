Замглавы МО РФ изложит НАТО позицию России по ПРО

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15 ноября 2011, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта zebra.lt

В Брюсселе замминистра обороны РФ Анатолий Антонов примет во вторник участие в заседании Совета Россия-НАТО на уровне послов. Он намерен изложить НАТО подходы Москвы к проблематике ПРО и по контролю за обычными вооружениями в Европе.

До заседания Совета Россия-НАТО здесь состоятся консультации замминистра обороны РФ с главами ведущих дипмиссий стран НАТО "по параметрам предстоящих дебатов по ПРО", сообщил ИТАР-ТАСС постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин.

"России и НАТО сегодня нужно понять, о чем мы вообще способны договориться по ПРО", - сказал Рогозин.

"Сегодня мы не можем говорить о прогрессе на этих переговорах, что и признали президенты РФ и США в Гонолулу. США уже реализуют программу ПРО, несмотря на озабоченности России, а также невзирая на сомнения и разногласия союзников по НАТО," - отметил постпред РФ при НАТО.

Он подчеркнул, что Россия настаивает не только на получении "письменных гарантий", но и на гарантиях "технического характера".

Рогозин пояснил, что "сама конфигурация системы ПРО НАТО должна исключать ее использование против России". В качестве примера он привел требование РФ "размещать базы ПРО на таком расстоянии от российских границ, которое было бы не меньше радиуса действия этих объектов".