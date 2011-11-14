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Минобороны: Российская армия не будет играть в бадминтон

14 ноября 2011, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны: Российская армия не будет играть в бадминтон
В Минобороны России удивились сообщению газеты "Известия" о закупке для армии бадминтонных ракеток воланчиков и опровергли эту информацию.
"В Минобороны России вызвало удивление сообщение газеты "Известия" о планируемых закупках для ВС "10 тысяч бадминтонных ракеток и десятков тысяч воланчиков" с созданием соответствующей спортивной инфраструктуры в военных городках", - говорится в пресс-релизе военного ведомства России.
В Минобороны уточняют, что "бадминтон не является военно-прикладным видом спорта в ВС, и его развитие не входит в программы физической подготовки военнослужащих".
ЕП

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