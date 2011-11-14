//Армия
Минобороны: Российская армия не будет играть в бадминтон
14 ноября 2011, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]
//Армия
14 ноября 2011, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]
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