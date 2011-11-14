В российской армии вводится новый армейский вид спорта - бадминтон

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14 ноября 2011, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны РФ в 2012 году вводит новый армейский вид спорта - бадминтон, для этого ведомство закупит около 10 тысяч бадминтонных ракеток, десятки тысяч воланчиков и создаст необходимую инфраструктуру.



Первыми в обязательном порядке начнут осваивать бадминтон снайперы. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Генштабе.



В Генштабе сообщили, что для игры в бадминтон в каждом из семи современных спортивных комплексов, построенных в воинских городках для призывников, уже есть по десять размеченных площадок.

По словам начальника Управления физической подготовки Минобороны полковника Александра Щепелева, бадминтон - важная составная часть спортивно-массовой работы в воинских подразделениях.



"При игре в бадминтон задействуются те же мышцы, что при метании гранат, ножей и других предметов. Поэтому этот вид спорта очень полезен всем без исключения бойцам. Но особенно полезен он будет стрелкам и снайперам, поскольку наблюдение за воланчиком тренирует глазные мышцы, укрепляет сердечно-сосудистую систему и развивает быстроту реакции", - рассказала Александр Щепелев.

После того, как Дмитрий Медведев рассказал в своем видеоблоге о пользе бадминтона и показательно сыграл с Владимиром Путиным, к этой игре проснулся интерес. Дмитрий Медведев призвал россиян активнее играть в бадминтон и заявил, что эта игра будет вводиться во всех школах.