Блохи с вирусами будут уничтожены (ВИДЕО)

//Армия

13 ноября 2011, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр НТВ.

В России в воскресенье отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты. Служба в подразделениях ХБЗ подразумевает готовность защитить людей от разных, зачастую, невидимых врагов.

Эти подразделения имеют богатую историю. Первые такие отряды появились в нашей армии еще в 1918 году. С тех пор многое изменилось. Неизменно назначение - это войска защиты. В том числе от последствий техногенных катастроф.

"Нельзя исключать того, что наши войска будут привлечены для ликвидации последствий. Я просто подчеркиваю, возможной такой вот аварии на одной из атомных станций, или одном из химических, биологических или радиационных опасных объектов," - сообщил НТВ Евгений Старков, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ.

Для самой опасной работы сейчас используются роботы.