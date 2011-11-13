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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Армия

Блохи с вирусами будут уничтожены (ВИДЕО)

13 ноября 2011, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Блохи с вирусами будут уничтожены (ВИДЕО)
Кадр НТВ.

В России в воскресенье отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты. Служба в подразделениях ХБЗ подразумевает готовность защитить людей от разных, зачастую, невидимых врагов.

Эти подразделения имеют богатую историю. Первые такие отряды появились в нашей армии еще в 1918 году. С тех пор многое изменилось. Неизменно назначение - это войска защиты. В том числе от последствий техногенных катастроф.

"Нельзя исключать того, что наши войска будут привлечены для ликвидации последствий. Я просто подчеркиваю, возможной такой вот аварии на одной из атомных станций, или одном из химических, биологических или радиационных опасных объектов," - сообщил НТВ Евгений Старков, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ.

 Для самой опасной работы сейчас используются роботы. 

ЛБ

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