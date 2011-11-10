Шаманов опроверг слухи о сокращении численности ВДВ

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Владимир Шаманов опроверг информацию о якобы планируемом переформировании 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, распространенную рядом интернет-изданий.



Шаманов подчеркнул, что 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия останется в боевом составе ВДВ.



По словам генерала Шаманова, "планами строительства Вооруженных сил и ВДВ как рода войск Вооруженных сил, утвержденными президентом Российской Федерации, не предусмотрено сокращение имеющейся штатной численности войск".