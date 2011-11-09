Путин: Министерство обороны подписало контракты на 280 млрд рублей

Стоимость контрактов Министерства обороны России, подписанных в среду 9 ноября, превышает 280 млрд рублей. С таким заявлением выступил председатель российского правительства Владимир Путин в ходе посещения ОАО "Севмаш".



По словам премьера, в Государственной программе вооружения на 2011-2020 годы заложено около 4,7 трлн руб. на комплексное переоснащение Военно-морского флота. Треть этих средств будет выделена в течение ближайших пяти лет, отметил Путин, передает РБК. В 2011 году, по словам главы правительства, на строительство атомных подводных лодок, фрегатов, судоремонт и техническое обслуживание кораблей в федеральном бюджете предусмотрено 85 млрд руб., а на 2012г. - свыше 93 млрд руб.



