Минобороны РФ лишает продуктовых пайков военных, служащих за границами России

Минобороны к концу 2012 года лишит служащих на российских зарубежных базах контрактников пайков. Военнослужащие, проходящие службу по контракту за пределами страны, вместо продуктов будут получать деньги.

Согласно документу, разработанному в военном ведомстве, монетизация не коснется контрактников, которые проходят службу на Крайнем севере, поскольку во многие северные и отдаленные районы продукты приходится доставлять централизованно, в рамках северного завоза. Не останутся голодными и те военные, которые служат на надводных кораблях и подводных лодках и питаются в кают-компаниях кораблей или из полевой кухни во время учений береговых войск, пишет в среду газета "Известия".

Напомним, пайки были введены в 2008 году, чтобы поддержать российских военных в соседних странах.