Минобороны считает, что офицеры сами должны покупать себе форму

Министерство обороны РФ с 2012 года собирается начать продажу военной формы офицерам и сержантам-контрактникам российской армии. Форма сейчас выдается бесплатно. Руководство военного ведомства полагает, что нововведение должно показать, какое обмундирование действительно нужно армии.

Надо отметить, что Минобороны решает вопрос о выплатах компенсаций за покупку формы.

При приобретении самостоятельно военной формы офицеры будут голосовать рублем за нужные им предметы обмундирования и отказываться от некачественных и ненужных вещей. Представитель Минобороны пояснил газете "Известия", что сейчас общий оборот вещевого довольствия составляет около 7 млрд. руб. в год, и тратятся эти деньги на основе чьих-то расчетов и мнений.

В настоящее время на комплект военной формы для сержанта Минобороны тратит 7 тысяч рублей, для офицера - 10-12 тысяч, а для генерала - 57 тысяч рублей в год. Учитывая, что с 2012 года офицеры Российской армии будут получать от 50 тысяч рублей в месяц, стоимость обмундирования обойдется менее чем в 20% от зарплаты.