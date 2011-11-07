Медведев подписал закон об увеличении зарплат военнослужащих и военных пенсий

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".

Об увеличении с 1 января 2012 года зарплаты военнослужащих в среднем в 2,5-3 раза и размера пенсий военных пенсионеров в 1,5-1,7 раза глава государства сообщил на совещании с руководством Министерства обороны РФ. Медведев отметил, что этот закон позволяет обеспечить соответствие денежного довольствия военнослужащих их трудовым затратам на новом уровне.

"АН" сообщали о принятии Госдумой в третьем чтении двух законов о денежном довольствии военнослужащих. Денежное довольствие лейтенанта Вооруженных сил на текущий момент составляет примерно 19 тысяч рублей, а после увеличения оно будет составлять 50 тысяч рублей.