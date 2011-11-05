Президент Медведев поручит Минобороны развивать деятельность священников в армии

Президент РФ Дмитрий Медведев намерен дать поручение Министерству обороны активнее развивать деятельность священнослужителей в российской армии. Планируется, что в армии появятся 240 штатных должностей священнослужителей и девять "гражданских должностей", которые будут координировать работу священников с верующими военнослужащими.

Напомним, Дмитрий Медведев в 2009 году поддержал инициативу руководителей крупнейших религиозных общин России воссоздать в армии институт военного духовенства, упраздненный в 1918 году.

"Здесь надо действовать энергичнее и для этого необходимо проявить и государственную волю. Мы об этом говорили с Его Святейшеством патриархом Кириллом. Соответствующее поручение Министерству обороны я дам", - сказал Медведев в субботу на встрече с представителями православной общественности. По мнению главы государства, Минобороны пора в этом смысле разворачивать более активную работу. По словам Медведева, сейчас в армии служат всего 19 священников.

Во встрече с президентом России принимают участие иерархи Русской православной церкви, учащиеся православных вузов, представители общественных организаций.