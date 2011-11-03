Официальный представитель РВСН полковник Вадим Коваль заявил, что с космодрома Плесецк в четверг совершен успешный учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".



Полковник Вадим Коваль рассказал, что "сегодня с космодрома Плесецк в 10:45 мск произведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь. Пуск проведен совместными боевыми расчетами Йошкар-Олинского соединения РВСН и Космических войск".



Он отметил, что "целями этого пуска являлись подтверждение стабильности основных летно-технических характеристик ракет этого класса в период продленных до 24-х лет сроков эксплуатации и оценка возможности продления сроков эксплуатации до 25 лет. Учебно-боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне полуострова Камчатка", - цитирует полковника ИТАР-ТАСС.



Напомним, ракетный комплекс "Тополь" составляет основу группировки РВСН, он отличается высокой живучестью, это достигается его маневренностью, скрытностью и малым временем подготовки ракет к пуску.