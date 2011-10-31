ВВС РФ приняли на вооружение модернизированный самолёт А-50У

Военно-воздушные силы РФ приняли на вооружение модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Официальный представитель ВВС России полковник Владимир Дрик сообщил о том, что на этом самолете были проведены работы по глубокой модернизации с учетом замечаний войсковых частей, эксплуатирующих его.

По словам полковника, ряд показателей бортового радиотехнического комплекса А-50У был значительно улучшен, были улучшены тактико-технические характеристики радиолокационной станции по обнаружению воздушных целей различных типов, в том числе вертолетов, крылатых ракет, сверхзвуковых летательных аппаратов .



Дрик уточнил: «В БРТК самолета применены современные вычислительные базы, модернизирована станция спутниковой связи, значительно повышены показатели надежности», передает ИТАР-ТАСС.

Передача самолета прошла в рамках программы оснащения Вооруженных сил РФ новыми образцами вооружения и военной техники .

Напомним, в 1966 году была сформирована авиационная эскадрилья на базе двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Ту-126 с радиолокационным комплексом «Лиана». С 1984 года на смену Ту-126 на вооружение стали поступать самолеты радиолокационного дозора и наведения нового поколения - А-50, - созданные на базе Ил-76.