Генштаб ВС РФ: наши военные получат сверхнадежный планшет

Планшетные компьютеры повышенной надежности, характеристики которых позволят эксплуатировать их в экстремальных условия, разработаны для российских военных.

Начальник военно-топографического управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Козлов сообщил, что на планшетниках повышенной надежности ввод данных осуществляется с сенсорного экрана. Компьютеры оснащаются электронными картами, разработанными военно-топографическим управлением, предусмотрена возможность вывода на экран трехмерного рельефа местности, передает Интерфакс.

По словам Козлова, эти системы уже находятся в разработке. "Ими планируется оснастить Вооруженные силы РФ", - заявил представитель Генштаба, но не уточнил сроки поступления планшетников в войска.