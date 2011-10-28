Командующий РВСН генерал-лейтенант Сергей Каракаев сообщил, что подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Тополь" могут остаться в составе группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) до 2019 года.



На конференции Межрегиональной общественной организации "Союз ветеранов РВСН" Сергей Каракаев сказал: "Прогнозируемая оценка надежности и технического состояния комплекса "Тополь" указывает на принципиальную возможность дальнейшего продления сроков его эксплуатации и нахождения в составе группировки РВСН".



Командующий, говоря о перспективах развития РВСН, напомнил, что с августа в Тейковском ракетном соединении (Ивановская область) в полном штатном составе осуществляет выполнение задач по несению боевого дежурства первый в ВС РФ ракетный полк, вооруженный новейшим ПГРК "Ярс", он уточнил, что "в настоящее время ведутся работы по перевооружению на ПГРК "Ярс" второго по счету ракетного полка".



Кроме того, в Татищевском ракетном соединении (Саратовская область) продолжаются работы по перевооружению шестого по счету ракетного полка, вооруженного ракетным комплексом "Тополь-М" шахтного базирования, который составляет основу группировки Ракетных войск стратегического назначения. РК "Тополь" отличается высокой живучестью вследствие своей манёвренности, скрытности и малого времени подготовки ракет к пуску. В настоящее время срок эксплуатации комплекса значительно превысил первоначальный гарантийный срок 10 лет и сейчас он составляет 23 года, передает ИТАР-ТАСС.