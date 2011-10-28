Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Булава" успешно поразила цели на Камчатке. Запуск "Булавы" произвела атомная ракетная подводная лодка "Юрий Долгорукий". Выполненный сегодня пуск "Булавы" стал 17 по счету.



Об этом ИТАР-ТАСС сообщил начальник Управления пресс-службы и информации Минобороны РФ полковник Игорь Конашенков. По его словам, пуск ракеты был произведен из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка. МБР морского базирования Р-30 ЗМЗО (РСМ-56) "Булава" - новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета. "Булава" оснащена разделяющейся головной частью, боевые блоки которой способны менять траекторию полета по высоте и курсу.