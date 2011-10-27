Все штурмовики Су-25 ВВС России модернизируют
27 октября 2011, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]
Весь парк боевых самолетов Су-25 военно-воздушных сил России планируется модернизировать, как стало известно в четверг, все штурмовики проходят капитальный ремонт с продлением ресурса на 15-20 лет.
По неофициальным данным, общий парк самолетов-штурмовиков Су-25 в России составляет около 200 машин. "За период 2007-2010 годы было модернизировано более 40 штурмовиков Су-25СМ", - сказал источник в оборонно-промышленном комплексе агентству Интерфакс.
По его сведениям, "стоимость модернизации первых партий штурмовиков составляла примерно 50 млн рублей за самолет". "Сейчас полная стоимость модернизации с ремонтом штурмовика Су-25 составляет более 120 млн рублей", - сообщил источник.