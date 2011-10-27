Минобороны РФ отказалось от закупок бронетранспортеров БТР-90

Министерство обороны РФ отказалось закупать новые бронетранспортеры БТР-90. Минобороны не включило в госпрограмму вооружения закупку БТР-90 на период до 2020 года.

Генеральный директор Военно-промышленной компании Дмитрий Галкин в ходе посещения Международной выставки "Интерполитех-2011" сообщил, что судьба этого бронетранспортера сложилась печально. "Так получилось, что в министерстве обороны сменилось очередное руководство, отвечающее за вооружение и военную технику, которое посчитало, что разработанный нами БТР-90 армии не нужен", - отметил глава ВПК. По его словам, в таких условиях этот бронетранспортер не пойдет и на экспорт.

"АН" сообщали о проходящей в Москве выставке «Интерполитех», на которой представлены все самые современные разработки в области обеспечения безопасности государства.