Прокуратура настояла на эксгумации тела солдата, погибшего под Екатеринбургом

Военная прокуратура ЦВО настояла на эксгумация тела солдата-срочника Руслана Айдерханова, найденного повешенным на дереве в лесополосе в Свердловской области в селе Елань 3 сентября.

Руководитель общественной организации "Школы призывника", правозащитница Валерия Приходькина сообщила, что эксгумация тела рядового войсковой части 55062 Руслана Айдерханова состоится в четверг, 27 октября в присутствии независимого эксперта.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Но родственники погибшего солдата заявили, что заключение о самоубийстве сфальсифицировано. По их словам, повреждения на теле Руслана свидетельствуют о том, что его убили: на шее нет следов от удушения, а тело солдата было изуродовано. Военный прокурор Центрального военного округа Евгений Иванов на пресс-конференции ранее сообщил, что судебно-медицинская экспертиза исключила возможность инсценировки самоубийства рядового, а смерть наступила в результате удушения. По словам прокурора, эксперты также установили, что повреждения на лице и теле солдата возникли от того, что в агонии от удушения он терся о ствол дерева, на котором были сучки. Иванов подчеркнул, что на эксгумации настояла военная прокуратура, передает РИА Новости.

Смерть рядового Руслана Айдерханова вызвала широкий общественный резонанс. На Урале матери призывников, сомневающиеся в справедливости расследования, заявили, что не будут отпускать сыновей в армию. Женщины, при поддержке одного из депутатов городского собрания, направили обращение в Министерство обороны РФ с требованием приостановить призыв.