По факту убийства солдат-контрактников в Чечне возбуждено уголовное дело
26 октября 2011, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]
По факту гибели солдат-контрактников на сторожевом посту в районе населённого пункта Ярыш-Морды в Чечне возбуждено уголовное дело. Двое военнослужащих с огнестрельными ранениями были обнаружены во вторник командиром подразделения.
В настоящее время там проводятся разведывательно-поисковые мероприятия.
Военная прокуратура начала проверку исполнения законодательства сохранности жизни и здоровья военнослужащих.
Официальный представитель Южного военного округа Игорь Горбуль не уточнил, по какой именно статье было возбуждено дело.