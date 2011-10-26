По факту убийства солдат-контрактников в Чечне возбуждено уголовное дело

По факту гибели солдат-контрактников на сторожевом посту в районе населённого пункта Ярыш-Морды в Чечне возбуждено уголовное дело. Двое военнослужащих с огнестрельными ранениями были обнаружены во вторник командиром подразделения.

В настоящее время там проводятся разведывательно-поисковые мероприятия.

Военная прокуратура начала проверку исполнения законодательства сохранности жизни и здоровья военнослужащих.



Официальный представитель Южного военного округа Игорь Горбуль не уточнил, по какой именно статье было возбуждено дело.