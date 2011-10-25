Уволенные в запас более 300 российских "дембелей" "застряли" на российской базе в Гюмри на территории Армении. Военные не могли вернуться домой из-за отсутствия транспорта.

По последним сообщениям командования Южного военного округа, военнослужащие-срочники смогут вернуться на родину в ближайшее время. По словам помощника командующего войсками ЮВО Игоря Горбуля, сегодня, 25 октября, более 150 "дембелей" будут отправлены в Россию самолетом гражданской авиации. На завтра запланирована отправка еще 50 человек. Командование уверяет, что до конца текущей недели вопрос о перевозке более 300 уволенных военнослужащих в Россию будет решен.

Представитель прокуратуры Южного военного округа сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией проводится проверка, передпет Интерфакс.



Российская военная база, подчиненная Группе российских войск в Закавказье Южного военного округа РФ. находится в Армении с 1995 года. Численность личного состава составляет несколько тысяч человек. На вооружении базы стоят зенитные ракетные системы С-300 и истребители МиГ-29.

В 2010 году Россия и Армения договорились о продлении срока размещения базы до 2044 года.